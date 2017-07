De Boer komt met Riedewald-transferupdate

Het ziet er nog altijd naar uit dat Ajax-verdediger Jaïro Riedewald de overstap maakt naar het Engelse Crystal Palace. Beide clubs zijn er wel zo'n beetje uit over de transferprijs van 9 miljoen euro, maar toch hebben de Londenaren het nog niet officieel aangekondigd. Trainer Frank de Boer komt met een update.



Momenteel is de selectie van Palace bezig aan een oefentournee in Azië en daar vertelt de Nederlander op een persconferentie over de Riedewald-deal: "We moeten nog even afwachten, het is nog niet honderd procent rond. Hopelijk gebeurt dat op korte termijn." Het is onduidelijk waar het wachten nou precies op is: wellicht wordt de transfer pas aangekondigd als de club weer huiswaarts keert.



De Boer hoopt op nog een aantal versterkingen, zo geeft hij aan. "Als we een solide club willen zijn, hebben we extra spelers nodig." Crystal Palace zou in de markt zijn voor Calum Chambers, een verdediger van Arsenal. "Daar zeg ik helemaal niets over."