Klopp reageert op Coutinho-transfergeruchten

FC Barcelona is naar verluidt afgehaakt voor middenvelder Marco Verratti van Paris Saint-Germain, die gewoonweg niet mag vertrekken uit het Parc des Princes. Volgens de laatste berichten zijn de Catalanen juist wel weer concreet geworden voor Philippe Coutinho van Liverpool. Coach Jürgen Klopp van de Reds heeft al gereageerd.



Via de officiële kanalen schiet hij de toenaderingspoging van Barça af. "Ik kan inderdaad gewoon zeggen dat Philippe bij ons blijft spelen. Dat is eigenlijk nooit anders geweest, vorige week had ik je hetzelfde verteld, gisteren ook, en volgende week staan we er nog steeds zo in. Hij gaat niet weg bij Liverpool." De Duitser zegt wel te snappen dat Barcelona geïnteresseerd is. "Dat is geen verrassing voor me. Liverpool beschikt over een aantal verschrikkelijk goede spelers, natuurlijk zijn zij interessant voor andere teams."



De succescoach gaat verder: "Dit is ook gewoon een boodschap: wij gaan de club niet verkopen, we hebben onze eigen ambities. Coutinho is een ongelooflijk belangrijke speler voor ons. Als hij niet meedoet zijn we gelijk een stuk minder, dat is iets wat we wel moeten oplossen."