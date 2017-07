'Dolberg heeft hoogste transferwaarde, Sánchez volgt'

De transfermarkt is al een tijdje op hol geslagen en dat betekent dat de Europese topclubs vaak veel te veel betalen voor spelers: de bedragen overstijgen de transferwaardes van de desbetreffende voetballers vaak flink. Statistiekenbureau Soccerex heeft nu berekend dat Ajax-voetballers Kasper Dolberg en Davinson Sánchez de hoogste waarde vertegenwoordigen in de Eredivisie.



Men is van mening dat de Deense spits van de Amsterdamse Eredivisie-topclub het duurst behoort te zijn: de transferwaarde van Dolberg wordt geschat op ongeveer 23,7 miljoen euro. Daarmee doet de goalgetter het ietsjes beter dan zijn Colombiaanse ploeggenoot. Sánchez is volgens het bureau namelijk 22,8 miljoen euro waard.



Een transferwaarde is iets anders dan een vraagprijs. Dat bewijst het volgende wel: volgens Soccerex is de Franse spits Kylian Mbappé van AS Monaco 61,7 miljoen euro waard. Het is echter algemeen bekend dat clubs als Real Madrid en Paris Saint-Germain reeds ongeveer 135 miljoen euro geboden hebben op dit supertalent. Mbappé staat overigens niet op nummer één, die eer is aan Dele Alli van Tottenham Hotspur. Hij zou een waarde van maar liefst 82,6 miljoen euro vertegenwoordigen.