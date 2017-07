'Costa wordt half jaar uitgeleend aan deze club'

Het is algemeen bekend dat de Spaanse spits Diego Costa voor een vertrek bij zijn werkgever Chelsea staat. De goalgetter kan niet door één deur met zijn oefenmeester Antonio Conte en bovendien hebben de Blues in de persoon van Alvaro Morata al een vervanger binnengehaald. Ook Costa weet binnenkort waar hij aan toe is.



De Spaanse media schrijven dat het nog steeds alleszins voor de hand liggend is dat de in Brazilië geboren aanvaller binnenkort naar zijn oude liefde Atlético Madrid transfereert. De Madrilenen hebben echter te kampen met een transferverbod, waardoor Costa sowieso een half jaartje niet mag uitkomen voor de ploeg van trainer Diego Simeone.



Daar heeft men nu een oplossing voor gevonden, naar het schijnt, want volgens de laatste berichten wordt de doelpuntenmachine eerst een half jaartje uitgeleend aan het Italiaanse AC Milan. De Rossoneri zijn nog wel op zoek naar een goede spits, hoewel de naam van Andrea Belotti van Torino ook wel heel erg vaak wordt genoemd in Milaan. De Italiaan kost echter 100 miljoen euro, waar Costa een relatief goedkope optie vormt.