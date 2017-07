Ajax benaderde bizar aantal spelers van AZ

De jeugdopleiding van Ajax op De Toekomst is alleszins oké te noemen, maar ook bij AZ beschikt men over een hele goede talentenfabriek. Trainer John van den Brom onthult in gesprek met Voetbal International dat de Amsterdamse Eredivisie-topclub in het afgelopen seizoen liefst zestien spelers van AZ benaderde.



De oefenmeester zegt: "Er wordt voortdurend aan talenten van AZ getrokken. Vorig seizoen heeft Ajax zestien jeugdspelers van AZ benaderd. Slechts eentje heeft de overstap gemaakt. Dat is een nog veel groter compliment voor onze opleiding. Het ging om jongens van twaalf tot vijftien jaar en het overgrote merendeel verkoos dus AZ boven Ajax. Nou, dan gaat er iets heel erg goed."



Van den Brom vindt dat op zich allemaal wel logisch. "Dat is inherent aan de voetballerij. Wij halen zelf óók talenten weg bij andere clubs. En Ajax raakt jeugdspelers kwijt aan buitenlandse clubs. Daar ontkom je niet aan en daar moeten we niet moeilijk over doen. In Nederland moeten de clubs het steeds meer hebben van jong talent. Omdat we in het segment van rijpe spelers allang niet meer opgewassen zijn tegen het buitenland. Dus zie je steeds meer talenten van club wisselen. Waarbij we bij AZ nu dus het voordeel hebben dat onze opleiding kan wedijveren met de topclubs in Nederland."