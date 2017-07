'Barça heeft nieuw toptarget en biedt 100 miljoen'

De Catalaanse grootmacht FC Barcelona zat heel erg lang achter de diensten van middenvelder Marco Verratti aan, maar is nu toch afgehaakt voor de Italiaan, zo meldt het medium El Mundo Deportivo. De Spanjaarden zouden een nieuw toptarget hebben gevonden in de persoon van spits Paulo Dybala van Juventus.



Het bovenstaande dagblad weet het zeker: de technisch directeur van Barcelona, Robert Fernandez, heeft een nieuw bod op de creatieve Argentijn uitgebracht van ongeveer 90 tot 100 miljoen euro. Daarbovenop zou De Oude Dame dan nog enkele bonussen kunnen verdienen, waardoor Dybala op termijn misschien wel de duurste speler ter wereld wordt, mocht de topclub uit Turijn hem vrijgeven.



Naar verluidt heeft de aanvaller zelf best oren naar een megatransfer van Barcelona, zodat hij met zijn landgenoot en goede vriend Lionel Messi op het veld kan staan. Het is echter niet de verwachting dat Juventus de aanbieding van de Catalanen zal accepteren. Dybala heeft net een nieuw contract ondertekend in Turijn en is misschien wel de belangrijkste speler van de ploeg: hij vertegenwoordigt in ieder geval de meeste potentie.