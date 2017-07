Ten Hag komt met laatste Sneijder-nieuws

FC Utrecht wordt de laatste tijd opeens gelinkt aan de toekomst van middenvelder Wesley Sneijder. Het management van de Oranje-international heeft al gezegd dat er niets speelt, maar desondanks blijft het nieuws binnenstromen. Coach Erik ten Hag van de Domstedelingen geeft een korte update bij de NOS.



Hij zegt over Sneijder: "Als we nieuws hebben, dan melden we dat. En als dat niet gebeurt, dan blijft het stil. Onze spelers zijn in trek en zo kijken wij ook rond. Mochten er zich mogelijkheden voordoen, en het valt binnen het budget van Utrecht, dan zullen we er zeker op inhaken. Maar vooralsnog zeg ik: niet aan de orde."



Het contract van de kleine Oranje-middenvelder bij het Turkse Galatasaray werd een weekje geleden ontbonden. Dit overigens tot grote woede van een aantal spelers van de topclub uit Istanbul, alsmede de fanatieke aanhang van Cim Bom. Eerder vertelde Ten Hag al over de spelmaker, die geboren werd in de Utrechtse wijk Ondiep: "Een speler als Sneijder is bij ons altijd welkom. Goede spelers kunnen altijd samenspelen. Sneijder zou zeker bij Utrecht passen."