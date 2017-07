Hoop in Utrecht: "Op papier biedt de loting mogelijkheden"

FC Utrecht heeft donderdagavond in Waalwijk gedaan wat het moest doen: Valletta FC elimineren in de voorrondes van de Europa League. De volgende horde is ook al bekend: Lech Poznan.



De Polen wisten een uitnederlaag weg te poetsen en treffen binnenkort dus de Domstedelingen. Lech Poznan heeft een bloedfanatieke fanbase, maar weet Janssen: "We kijken er naar uit om na een paar jaar weer Europees voetbal te spelen in de Galgenwaard", zo vertelt aanvoerder Willem Janssen aan NUsport.



"We willen de groepsfase halen en op papier biedt de loting mogelijkheden. Het zal heel moeilijk worden, maar we hebben vandaag wel een positieve indruk achtergelaten", aldus Janssen, die voor nu blij is. "We hebben het Luxemburgse spook Differdange nu weggevaagd, dus dat is ook wel lekker."