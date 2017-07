'Barça baalt van Raiola en switcht: enorm bod afgewezen'

FC Barcelona lijkt het transfervizier te richten op Philippe Coutinho. Tachtig miljoen euro is geboden, maar volgens The Daily Mail wenst zijn club Liverpool geen medewerking te verlenen.



Coutinho (25) ligt nog tot medio 2022 vast op Anfield en dus kan Liverpool de absolute hoofdprijs eisen. Kan, want op dit moment wil de leiding überhaupt niet praten over een mogelijk vertrek van de Braziliaanse smaakmaker. Er zal een nóg hoger bedrag op tafel moeten komen om onderhandelingen mogelijk te maken.



Barça anticipeert met deze belangstelling op de situatie van Andrés Iniesta, die als 33-jarige een aflopend contract heeft. Mogelijk kiest de routinier gedurende het jaar alsnog voor een nieuw contract, maar na zijn geringe bijdrage afgelopen seizoen lijkt een inkomende transfer sowieso het plan.



Ook Marco Verratti van Paris Saint-Germain is genoemd, maar zijn switch naar zaakwaarnemer Mino Raiola zou slecht zijn gevallen.