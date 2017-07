Ayoub: "Een vertrek is inderdaad dichtbij, dat klopt"

Het Turkse Bursaspor heeft concrete belangstelling en zijn interesse is ook gewekt, maar het is onduidelijk of Yassin Ayoub het shirt van FC Utrecht nog aantrekt. De middenvelder blijft er kalm onder.



"Of dit mijn laatste wedstrijd voor FC Utrecht is geweest? Ik sluit niks uit", zo laat Ayoub weten aan FOX Sports. "Iedereen weet hoe de voetballerij in elkaar steekt, morgen kan het ineens in een stroomversnelling gaan. Het kan ook zo zijn dat ik in de laatste week van augustus vertrek."



Ayoub is eerlijk over de situatie, maar blijft diplomatiek. "Een vertrek is inderdaad dichtbij, dat klopt. Maar ik hou me rustig, ik focus me op FC Utrecht en ben blij dat de supporters mij zo waarderen hier. Ik zou het niet erg vinden om nog een seizoen voor FC Utrecht te spelen."