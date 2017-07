FC Utrecht maakt het spannend: "Eigenlijk ongelooflijk"

Valletta FC bleek een lastige opponent, maar dankzij een 3-1 overwinning is FC Utrecht 'gewoon' door in de voorrondes van de Europa League. Toch is aanvoerder Willem Janssen niet geheel tevreden.



"Eigenlijk ongelooflijk", reageert de verdediger annex middenvelder tegenover FOX Sports. "We speelden een goede eerste helft, kregen wel vier of vijf honderd procent kansen. Vorige week creëerden we die mogelijkheden moeilijk, maar nu kwamen ze aan de lopende band. We kregen bovendien maar één schot tegen, dus bij rust hadden we met 3-0 voor moeten staan."



Dat lukte echter niet en dus bleef het lang spannend. "Zij zijn toch wel gevaarlijk op de counter. Wat we verkeerd deden? Dat we de 2-0 niet maakten en hen in leven lieten. En bij sommige kansen tegen zag je dat we te snel naar voren wilden, slechte passes gaven, en dat zij er vervolgens uit konden komen. Maar dat was heel spaarzaam."



Toch is Janssen positief over de toekomst. "We hebben veel individuele klasse, maar ons aanvalsspel gaat vooral als team. Dat krijg je er niet in twee weken voorbereiding ingeslepen."