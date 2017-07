Oranje Leeuwinnen winnen ook tweede duel nipt

De Oranje Leeuwinnen blijven op koers om de ultieme droom te realiseren: Europees kampioen worden in eigen land. In de groepsfase werd ook Denemarken verslagen: 1-0.



De Oranje-vrouwen wonnen al met 1-0 van Noorwegen en die stand stond op Het Kasteel al na twintig minuten op het scorebord. Sherida Spitse wist een strafschop te verzilveren. Overigens was er veel discussie over deze beslissing van de arbitrage, want een overtreding leek het niet te zijn. Terecht was de voorsprong wel.



Na rust vergat Oranje de wedstrijd op slot te gooien en dus kwam Denemarken steeds beter aan voetballen toe. Er gebeurde ook genoeg op Spangen, maar keeper Sari van Veenendaal wist de 1-0 voorsprong over de streep te trekken met meerdere cruciale reddingen.



Nederland gaat aan kop met zes punten en speelt maandag tegen België, dat op drie punten staat. Zij wonnen eerder op de avond met 2-0 van Noorwegen.



Scoreverloop:

1-0 (20') Sherida Spitse (strafschop)