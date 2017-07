VIDEO: AZ-parel maakt heerlijke goal in oefenduel

Calvin Stengs maakte eind vorig seizoen al furore bij AZ en die lijn hoopt hij dit seizoen door te trekken. Zijn start is veelbelovend. De jongeling kon er een 2-1 nederlaag tegen Panathinaikos niet mee voorkomen, maar zijn doelpunt is het zeker waard om te bekijken. Daar gaan we meer van horen!





⚽ | AZ ging met 2-1 onderuit tegen Panathinaikos, maar deze van Calvin Stengs mocht er wezen. #panaz pic.twitter.com/0xoB3BHNVG — FOX Sports (@FOXSportsnl) 20 juli 2017