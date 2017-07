Heerlijke goals brengen FC Utrecht ronde verder

FC Utrecht heeft donderdagavond geen misstap gemaakt in de kwalificatiefase van de Champions League. Na de doelpuntloze heenwedstrijd op Malta werd in de return afgerekend met Valletta FC: 3-1.



De Domstedelingen moesten vanwege het EK voor vrouwen uitwijken naar het Mandemakers Stadion in Waalwijk. Nieuwkomer Simon Makienok voelde zich er zichtbaar niet thuis, want de boomlange spits uit Denemarken liet een aantal uitstekend kansen onbenut. Bovendien onthield de scheidsrechter hem een zuivere strafschop.



FC Utrecht nam na ruim een kwartier de leiding. Een afgeslagen bal werd door Sean Klaiber heerlijk tot doelpunt verwerkt. Een verdiende voorsprong voor de thuisclub, maar Valletta FC werd pas in het slotkwartier op de knieën gedwongen door de manschappen van Erik ten Hag.



In minuut 76 greep de doelman van Valletta FC in het luchtledige met een rake kopbal van aanvoerder Willem Janssen als resultaat. Zeven minuten later zorgde Zakaria Labyad voor de mooiste en laatste Utrecht-goal van de avond: een heerlijke uithaal vanuit een moeilijke hoek. Santiago Malano scoorde nog tegen.



Scoreverloop:

1-0 (17') Sean Klaiber

2-0 (76') Willem Janssen

3-0 (83') Zakaria Labyad

3-1 (88') Santiago Malano