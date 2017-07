'Larsson op weg naar Spanje na bestuurlijk akkoord'

Sam Larsson maakte nog geen minuten in de oefencampagne en weigerde maandag om op de foto te gaan. De Zweed is nadrukkelijk gelinkt aan Celta de Vigo, dat de belangstelling niet weerspreekt.



"We zijn op zoek naar een vleugelspeler, maar hij is niet de enige optie", zo laat technisch directeur Felipe Miñambres weten aan El Mundo Deportivo. "Hij is een fantastische speler en heeft dat al meerdere jaren laten zien. Maar hij heeft nog een contract en is daar nu nog steeds."



Volgens de fansite Moi Celeste heeft 'Samba Sam' al een persoonlijk akkoord met de Spanjaarden, maar dat is nog niet bevestigd. Onlangs werd gemeld dat sc Heerenveen vier tot vijf miljoen euro zou hebben afgeslagen. De vraagprijs bedraagt naar verluidt acht miljoen.



Update I (woensdag 19 juli 2017)

Volgens de Spaanse krant Marca maakt Celta inmiddels serieus werk van de komst van Larsson. De club heeft een bod van zes miljoen euro neergelegd bij sc Heerenveen. De Friezen willen acht miljoen voor de Zweedse buitenspeler hebben. Celta hoopt dat Heerenveen water bij de wijn wil doen en de vraagprijs van Larsson wil laten zakken.



Update II (donderdag 20 juli 2017)

Volgens fansite FeanOnline verkast Sam Larsson inderdaad naar Celta de Vigo. De 24-jarige aanvaller zou na een bestuurlijk akkoord al op vrijdag voor drie jaar kunnen tekenen in Spanje. Men noemt overigens een prijskaartje van 'slechts' 5,5 miljoen euro in plaats van de vermeende zes miljoen.