Barça-preses countert: "Neymar is niet te koop"

FC Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu sluit een zomertransfer van Neymar uit. Paris Saint-Germain zou de Braziliaan aan boord willen halen, maar volgens de bestuurder is die poging niet realistisch.



"Neymar is niet te koop", zo maakt Bartomeu duidelijk in gesprek met The Associated Press. "Hij heeft nog een contract voor de komende vier jaar en natuurlijk rekenen wij op hem. Hij maakt deel uit van ons team en van de drie-eenheid."



PSG zou zijn gelimiteerde transfersom van 222 miljoen euro willen lichten, maar stelt Bartomeu in een reactie op dit verhaal: "Het is onmogelijk om deze clausule te activeren als je wil voldoen aan de Financial Fair Play-eisen. Als iemand zich daar niet wil aan houden, kan de optie uiteraard wel geactiveerd worden."