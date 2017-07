NAC-mutaties aanstaande: "Er is nog een kloof"

Ruim dertig spelers zijn tijdens de fotopersdag van NAC Breda geportretteerd. Ook de teamfoto is inmiddels genomen, maar de kans is levensgroot dat er nog verschillende mutaties plaatsvinden.



Vier à vijf spelers hebben al te horen gekregen dat hun toekomst (voorlopig) niet in Breda ligt. BN/De Stem noemt Jeff Stans en Fisayo Adarabioyo als logische kandidaten, aangezien hun situatie onveranderd is gebleven. Ook namen als Grad Damen, Vinnie Vermeer en Olivier Rommens worden genoemd.



Trainer Stijn Vreven aast zelf nog op verschillende nieuwkomers. "Er is nog een kloof tussen de jonge en hele jonge jongens en de rest. Ik hoop nog op drie tot vier nieuwe spelers. In iedere linie één." De Belg wil 'een veelzijdige back, een centrumspits en een of twee vleugelaanvallers'.