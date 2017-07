FC Utrecht en Valletta FC gaan donderdagavond in ieder geval niet verlengen. Na de 0-0 op Malta wist Sean Klaiber in de return in Waalwijk voor de openingstreffer te zorgen. Een ontzettend belangrijk doelpunt, maar bovenal een zeer fraaie. Kijk en geniet!





⚽ | Wat een goal! Sean Klaiber knalt schitterend raak voor FC Utrecht tegen Valletta: 1-0. #utrval pic.twitter.com/csPS7qbkky — FOX Sports (@FOXSportsnl) 20 juli 2017