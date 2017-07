Feyenoord-aanwinst legt zijn beweegredenen uit

Ridgeciano Haps werd genoemd bij alle topclubs en uiteindelijk mocht hij AZ verruilen voor Feyenoord. Zijn transfer naar de landskampioen maakt de linksback dolgelukkig.



Haps claimt dat Feyenoord de voorkeur al had. "Ze spelen Champions League, zijn kampioen geworden afgelopen jaar en ik wil hier graag mijn bijdrage aan leveren", zo laat de nieuwkomer weten voor de camera van Voetbal Inside.



De verdediger, naar verluidt voor zes miljoen euro gekocht, loopt pas enkele dagen mee, maar zegt hij nu al: "Ik zit nu al heel goed in de groep. Het is een leuke groep. Wat mij is opgevallen, is dat ze heel gehecht zijn aan elkaar en daar houd ik wel van."