Brands: "Natuurlijk hebben we daar ook over nagedacht"

PSV heeft deze zomer verschillende spelers uitgezwaaid. Met Héctor Moreno en Andrés Guardado is er nogal wat routine verkocht, maar technisch manager Marcel Brands heeft er alle vertrouwen in.



"Andrés was natuurlijk een leider, we gaan hem zeker missen", opent Brands tegenover Voetbal International. "Maar we denken dat Marco (van Ginkel, red.) ook persoonlijkheid genoeg heeft om op dat vlak iets te betekenen. Davy (Pröpper, red.) zal dat ook doen, maar misschien niet in woord."



Of de selectie niet té lief is? "Natuurlijk hebben we daar ook over nagedacht, maar we moeten anderen nu ook de kans geven. Jorrit heeft wel gif in zich en als we hem de kans niet geven zal hij dat gif nooit helemaal kunnen ontwikkelen."