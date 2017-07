"Alleen dan zou Ödegaard kunnen slagen in de top"

Zijn eerste maanden bij sc Heerenveen verliepen moeizaam, maar tijdens de oefencampagne lijkt Martin Ödegaard zich steeds meer te ontpoppen tot smaakmaker. Trainer Jurgen Streppel is nier verrast.



"Je kan opzoeken wat ik als eerste zei toen Martin hier kwam", opent de oefenmeester tegenover VG. "Ik heb vriendelijk gevraagd om hem de tijd te geven zich aan het team te laten wennen. Alles was anders voor hem: zijn ploeggenoten, de taal, cultuur... Nu voelt hij zich comfortabel en weet hij dat iedereen hier het beste met hem voor heeft."



Streppel vervolgt: "Je kan zien dat hij absoluut exceptionele kwaliteiten heeft, dat zagen we tegen Volendam ook. Maar het belangrijkste is dat hij stabieler moet worden op een hoger niveau. Hij moet in Nederland het verschil kunnen maken in iedere wedstrijd. Alleen dan zou hij kunnen slagen in de top. Hij zou daar kunnen komen, maar dat moet allemaal nog blijken."