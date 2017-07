Eerste grote wijziging voor Afrika is officieel doorgevoerd

Kameroen met bondscoach Hugo Broos krijgt in 2019 een zware opgave op de titel te verdedigen tijdens de Afrika Cup. Het land mag dan wel gastheer zijn, er zal veel meer tegenstand aanwezig zijn.



De CAF heeft vandaag een eerste grote wijziging officieel aangekondigd. Het toernooi zal worden uitgebreid van 16 naar 24 landen. Dit wordt al direct per 2019 doorgevoerd. Daar zal het niet bij blijven.



Zo is namelijk het plan om het toernooi te verhuizen naar de zomer. Dit tot veel enthousiasme van met name de Europese clubs, want om de twee jaar vertrekken er rond de winterstop veel spelers richting Afrika. Ook wordt er gesproken om in 2023 het toernooi buiten Afrika te organiseren. China en Qatar zijn daarvoor in de race.