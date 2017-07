De 11 namen voor FC Utrecht - Valletta: Tranfertarget in de basis

FC Utrecht begint in Waalwijk aan de return van de voorronde van de Europa League tegen Valletta FC met een 0-0-stand uit het heenduel. Bij de return kan trainer Erik ten Hag nog beschikken over Ayoub.



De middenvelder lijkt te gaan verkassen naar Turkije, maar vooralsnog staat hij in de basis. Dat geldt overigens niet voor Urby Emanuelson, hij zit op de bank. Dat is ook het geval voor de herstellende Leeuwin, voormalig NAC-spits Dessers en Twente-talent Ould-Chikh.