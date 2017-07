Guardiola laat toptalent gaan: "Maar wel met deze optie"

Manchester City is afscheid aan het nemen van Kelechi Iheanacho. De twintigjarige aanvaller kan op dit moment nog niet rekenen op een vaste rol in de ploeg van Pep Guardiola.



"Een transfer is in de maak. Misschien is het volgende week of binnen tien dagen al rond", liet Guardiola optekenen in Houston. City verblijft daar voor oefenduels. Wel zal er er een terugkoopoptie worden opgenomen, vermoedelijk met Leicester City.



"We hebben de optie om hem over enkele jaren weer terug te halen. Hij is een jonge speler en verdient het nu om te spelen. Hij moet speelminuten maken op deze leeftijd en daarom beslist de club wat het beste voor hem is."