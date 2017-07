Altidore na bijtincident: "Mijn vriendin is boos op me"

Voormalig AZ-spits Jozy Altidore kreeg afgelopen nacht tijdens de Gold Cup een 'nippletwist' en werd gebeten. Henry Romero, speler van El Salvador, was de dader, maar de vriendin van Altidore was boos op... Altidore.



"Mijn vriendin is boos op me", tekent De Telegraaf op uit de mond van Altidore. "Ze is echt woest. Ze is boos op Romero. Ze zegt: 'Alleen ik mag je bijten, alleen ik mag je bij je tepels grijpen'."



"Het is nog nooit eerder gebeurd", aldus de 27-jarige voormalige AZ-spits. "Maar hier kan het blijkbaar, het blijft me maar verbazen. Je moet zelf koel blijven. Ik zou niet moeten zeggen dat dit soort dingen gebeuren, maar ze gebeuren."



Romero kneep en beet buiten het zicht van de scheidsrechter en kwam zonder kaart weg met zijn acties. Al moet de 25-jarige voetballer wel vrezen alsnog te worden geschorst.