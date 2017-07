'PSV-doelman Zoet in beeld bij Portugese topclub'

Jeroen Zoet werd de afgelopen maanden nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer, maar vooralsnog speelt de doelman nog altijd bij PSV. De laatste weken was het rustig rond Zoet, maar nu is er een nieuw gerucht de wereld in geslingerd: Benfica zou hem op de radar hebben staan.



De Portugese topclub is nog altijd op zoek naar een opvolger van de naar Manchester City vertrokken doelman Ederson. Volgens het Portugese medium A Bola is Zoet een van de kandidaten om naar de Portugese topclub te komen.



De PSV-keeper heeft te maken met twee concurrenten: Tomas Vaclik (FC Basel) en Ciprian Tatarusanu (Fiorentina) staan ook op het verlanglijstje van de Portugese club. Of Zoet het dus ook daadwerkelijk wordt, is nog even afwachten.