Manchester United wil heuse 'bad-boy' voor 30 miljoen euro halen

Manchester United lijkt er niet in te slagen om de Braziliaan Fabinho van AS Monaco los te weken. Fabinho staat bij verschillende Europese topclubs op het verlanglijstje na zijn uitstekende prestaties in de kampioenenstrijd van Monaco, maar de Fransen willen hem niet zomaar laten gaan. United kijkt nu dus uit naar een nieuwe rechtsachter.



Daarbij is hun oog gevallen op Serge Aurier van Paris-Saint Germain. Een opvallende keuze, want de Ivoriaan heeft al heel wat op zijn kerfstok staan. Onlangs nog kreeg hij een celstraf van twee maanden.



Bij United denken ze dus de bad-boy te kunnen temmen. Hij zou zou alvast heel wat minder moeten kosten dan Fabinho en hij brengt meer ervaring met zich mee. Op de sociale media lijkt het alvast dat de PSG-fans erg blij zijn met een eventueel vertrek van hun probleemkind.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.