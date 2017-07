Vitesse moet oefenduel schrappen: "Mag niet"

De oefenwedstrijd van Vitesse tegen Aston Villa, die voor aanstaande dinsdag gepland staat, gaat niet door. Vanwege recent ingevoerde regelgeving vanuit de Duitse voetbalbond mag de oefenwedstrijd niet op Duitse grond gespeeld worden. Dat meldt Vitesse donderdagmiddag via de officiële kanalen.



Vitesse gaat op zoek naar een andere oefenpartner. Donderdag speelt Vitesse in Praag tegen Sparta Praag. Zaterdag 29 juli wordt tegen Reading geoefend, in het stadion van Wycombe Wanderers.





