Twente baalt van rellende supporters: "Betreurenswaardig"

De supporters van FC Twente hebben zich woensdagavond voor de tweede keer in korte tijd van hun slechtste kant hebben laten zien. Fans van de Tukkers gingen op de vuist met supporters van Everton en daar baalt de clubleiding van.



"Na afloop van het duel met Everton heeft in Café De Lutte een incident plaatsgevonden waarbij geweld is gebruikt", meldt de club in een verklaring op haar website. "Ondanks dat we (nog) niet precies weten wat er is gebeurd, mag duidelijk zijn dat wij iedere vorm van geweld rondom wedstrijden afkeuren."



"Het is betreurenswaardig dat de naam van de club in verband wordt gebracht met dergelijke incidenten", zegt operationeel directeur Erik Velderman. "FC Twente keurt geweld te allen tijde af en personen met een stadionverbod willen we niet bij FC Twente-evenementen hebben.”