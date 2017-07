Het Manchester United van José Mourinho gaf deze zomer toch zeker al 120 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, maar de Portugees stelt dat zijn club toch echt op de centen let. Ook vindt hij de transfermarkt 'verrot'.



"Iedereen weet dat ik nog twee spelers wil. Ik heb om vier gevraagd, maar ik ben bereid om van vier naar drie te gaan, omdat de markt heel moeilijk is, omdat sommige clubs denken dat de markt er heel anders uitziet", aldus Mourinho op een persconferentie. "We zijn geen club die non-stop koopt en koopt en koopt. We zijn geen club die zomaar betaalt wat de andere partij wil, dus ik ben bereid van vier naar drie te gaan."



"De transfersommen tegenwoordig verbazen me niets, echt waar niet. Ik blijf volhouden dat clubs financieel sterk staan en dat legitimeert ze om ‘nee’ te verkopen. Of dat ze hoge bedragen eisen, of anders verkopen ze niet. Ik kan me voorstellen dat Manchester City Kyle (Walker, red) graag voor 28 miljoen euro had willen halen, maar ik ben er zeker van dat ze dicht bij de vraagprijs van Tottenham zijn gekomen."