Volgens AZ-trainer John van den Brom waren er eerder dit jaar helemaal geen twijfels over zijn functioneren. De Alkmaarse club maakte pas laat in het seizoen bekend dat de trainer ook komend seizoen de baas is.



"We hadden afgesproken dat er voor 1 maart duidelijkheid zou zijn over die optie in mijn contract. Ver daarvoor werd dat in de media steeds meer een item. Alsof ik moest vrezen voor mijn baan, alsof het contact met Max en Robert niet goed zou zijn", vertelt Van den Brom in gesprek met Voetbal International.



"Echt onzinverhalen. Daarom was het voor iedereen goed dat begin februari het nieuws over mijn contractverlenging naar buiten kwam. Waren we eindelijk af van dat gelul in de media."