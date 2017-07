'Chelsea stuurt toch nog een toptalent naar Vitesse'

Vitesse kan binnenkort dan eindelijk beschikken over Mason Mount. De bekerwinnaar heeft volgens The Sun en Portsmouth News een akkoord bereikt met de Engels jeugdinternational en diens club Chelsea over een huurperiode van één seizoen.



De eerste berichten over de komst van Mount dateren al van meer dan een maand geleden, maar Mount is nog altijd niet gearriveerd in Arnhem. Volgens de Engelse media gaat dat er nu dan toch van komen. Vitesse wil het nieuws in gesprek met het Algemeen Dagblad niet bevestigen noch ontkennen.



Mount speelt al zes jaar bij de Londenaren, waar hij tot medio 2021 op de loonlijst staat. De middenvelder is jeugdinternational bij Engeland onder 19 jaar en speelde in alle lagere jeugdteams van zijn land. Het afgelopen seizoen werd hij verkozen tot 'Chelsea Academy Speler van het Jaar'.