'Van Dijk neemt zelf heft in handen om transfer te realiseren'

Virgil van Dijk hoopt nog altijd op een droomtransfer naar Liverpool. De centrumverdediger van Southampton zou bij het bestuur van zijn huidige werkgever hebben aangegeven dat hij deze zomer toch echt wil vertrekken. De 26-jarige Nederlander wil dolgraag naar Liverpool, schrijft The Sun.



Liverpool toonde een aantal maanden geleden interesse in Van Dijk, maar een transfer ketste toen af. Dat kwam omdat Liverpool contact met Van Dijk had gezocht, zonder weten van Southampton. The Saints stapten naar de Premier League, waarna Liverpool zich verontschuldigde en de interesse in Van Dijk liet varen.



Van Dijk wil nu zelf het heft in handen nemen. De voormalig speler van FC Groningen weet dat Southampton hem niet kan laten gaan als er een megabod op tafel komt. Naar verluidt is Liverpool-coach Jürgen Klopp nog steeds bereid om 80 miljoen euro neer te leggen voor de centrale verdediger.