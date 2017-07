'FC Barcelona legt verzoek neer bij Neymar'

FC Barcelona houdt bij hoog en laag vol dat er helemaal niets speelt rond de Braziliaanse ster Neymar. Er is echter wel degelijk wat gaande rond de aanvaller in Catalaanse dienst, zo weet het dagblad Sport. En de international van Brazilië heeft voor een enorme rel gezorgd in het Camp Nou-stadion.



Naar verluidt wil Paris Saint-Germain liefst 222 miljoen euro betalen voor Neymar en volgens de Spaanse media is de vader en tevens zaakwaarnemer van de vleugelspits inmiddels richting Parijs gevlogen voor de onderhandelingen. De Braziliaan is op dit moment aanwezig bij het trainingskamp van de Catalanen in de Verenigde Staten, maar zou elk moment richting het vliegveld Charles de Gaulle in de Franse hoofdstad kunnen trekken.



Volgens de bovengenoemde krant heeft Neymar ook al contact opgenomen met een aantal spelers van Paris Saint-Germain. Aan Dani Alves, Lucas Moura, Marquinhos en Thiago Silva, kortom zijn ploeggenoten bij het Braziliaanse nationale team, zou hij al verteld hebben dat hij op weg is naar het Parc des Princes. De clubleiding van Barcelona ziet dit allemaal met lede ogen aan.



Update 10.45: Barcelona legt verzoek neer

De Spaanse media schrijven nu dat de technische leiding van Barcelona een verzoek neergelegd heeft bij Neymar. De Braziliaan moet publiekelijk vertellen dat hij niet bezig is met een transfer naar Paris Saint-Germain. Het is de vraag of de aanvaller dit wil doen, want naar verluidt is zijn vader en tevens zaakwaarnemer al in Parijs om te onderhandelen met de Fransen.