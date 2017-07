VIDEO: Altidore krijgt 'nippletwist' en wordt gebeten

Spits Jozy Altidore deed het erg goed in de Eredivisie bij AZ, maar verpieterde vervolgens helemaal in de Premier League. Nu is hij actief in de Major League Soccer en hij komt nog steeds uit voor het nationale elftal van de Verenigde Staten. Op de Gold Cup moest de aanvaller het ontgelden: hij kreeg een zogenaamde 'nippletwist' en werd gebeten.



In gesprek met de verzamelde pers liet Altidore wat weten over de voorvallen. "Mijn vriendin is boos op mij en op Henry Romero (El Salvador-verdediger, red.). Ze zei: 'alleen ik mag je bijten en alleen ik kan je tepels pakken."





Jozy Altidore out here getting bit and then purple nurpled..... #USMNT #TFCLive pic.twitter.com/Ntnk7iz0YW — Mitchell Tierney (@mitchelltierney) July 20, 2017