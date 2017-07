'Officieel bod van 60 miljoen euro op Vidal'

Bayern München heeft zich verzekerd van de diensten van James Rodriguez van Real Madrid en heeft Douglas Costa uitgeleend aan het Italiaanse Juventus. Er zitten echter nog wel wat uitgaande transfers aan te komen bij de werkgever van Arjen Robben. Ook Arturo Vidal vertrekt mogelijk uit de Allianz Arena.



Volgens het medium Sport Mediaset is vooral Internazionale concreet voor de diensten van de Chileense middenvelder. In het Giuseppe Meazza-stadion zouden de beleidsbepalers van de Nerazzurri hun zinnen gezet hebben op een deal met Bayern inzake Vidal en naar verluidt wil men van geen wijken weten. Inter heeft volgens de bovenstaande website zelfs al een officieel bod uitgebracht op de mannetjesputter van ongeveer 60 miljoen euro.



Vidal zelf lijkt wel oren te hebben naar een transfer richting de Serie A. De middenvelder doet het goed in de Duitse Bundesliga, maar zou liever in Italië gaan wonen, het land waar hij eerder al speelde voor Juventus. Mogelijk heeft dat ook te maken met het salaris dat Inter hem biedt: de Chinezen die het voor het zeggen hebben in Milaan hebben een aardig transferpotje.