Cocu vertelt wat hij van titelrace verwacht

De Eredivisie-topclub PSV is een aantal spelers kwijtgeraakt, maar heeft zich ook aardig versterkt op de transfermarkt door onder meer Marco van Ginkel te huren van Chelsea en Hirving Lozano te kopen. In gesprek met het Eindhovens Dagblad vertelt trainer Phillip Cocu wat hij precies van de titelrace in het nieuwe seizoen verwacht.



Cocu begint straks aan zijn vijfde seizoen in het Philips Stadion. "Dat is wel heel lang, maar ik geloof best dat een coach een lange periode aan kan blijven bij een club. Zolang er maar voldoende veranderingen zijn en je je kunt blijven ontwikkelen. Dat is voor mij een belangrijk ijkpunt. Ik kan stappen zetten in mijn manier van werken en hoef niet in routine te vervallen."



De oefenmeester gaat verder: "Laten we ons vooral concentreren op komend seizoen en niet te veel over termijnen praten. We moeten ten opzichte van vorig jaar een aantal procenten winnen. Het is namelijk procentenwerk en zal ook dit jaar weer tot het einde toe spannend blijven." Cocu krijgt nogal eens het verwijt dat hij te weinig met de jeugd van PSV doet. "Als je jonge spelers brengt en het is te vroeg, heb je ook de kans dat ze helemaal wegvallen als er kritiek komt. Plus het lijkt me niet meer dan logisch dat je niet op een rode loper naar het eerste elftal wordt gebracht. Je moet geduld hebben, ambitieus zijn en alles moet in het teken staan van die stap."