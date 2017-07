Elia: onder de indruk van Feyenoord-transfer

Buitenspeler Eljero Elia staat misschien niet meer onder contract bij Feyenoord, wel voelt hij nog mee met de Rotterdamse landskampioen. De vleugelspits is erg onder de indruk van de dadendrang van technisch directeur Martin van Geel op de transfermarkt. Hij vindt vooral back Ridgeciano Haps een ontzettend goede speler voor de Rotterdammers.



De voetballer van Basaksehir zegt tegen FR12: "Feyenoord heeft zeker goede zaken heeft gedaan door Haps te halen. Haps is een goede opvolger van Terence Kongolo. Hij is een complete back met veel kwaliteiten. In de Kuip kan hij zeker beter worden, maar hij moet het niet onderschatten. Dan doel ik op het feit dat spelen voor AZ heel anders is dan spelen voor Feyenoord. Daar moet Ridgeciano niet te makkelijk over denken. Als dat goed gaat zal hij zeker heel veel beter worden."



Elia gaat verder: "Ik hoop dat hij kan doorgroeien tot het niveau van het Nederlands elftal, daarin zal vooral meespelen of hij zich staande weet te houden in de Europese wedstrijden. Dat zijn goede meetmomenten. Of hij de beste linksback van de Eredivisie is? Met Haps en Miquel Nelom heeft Feyenoord nu twee zeer sterke linksbacks."