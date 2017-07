'AZ wil Noor en stuurt 4 opvallende spelers weg'

Voor AZ was het seizoen 2016-2017 een redelijk opvallend voetbaljaar. Bij vlagen speelden de Alkmaarders heel goed, maar soms zakte het ook helemaal in. Nu wil men in het AFAS Stadion volgens De Telegraaf maar liefst vier opvallende spelers slijten, waarna de beleidsbepalers zaken willen doen met het Noorse Rosenborg BK.



Wat betreft dat laatste schrijft de krant: "AZ is druk bezig om Rosenborg BK-middenvelder Fredrik Midtsjö binnen te halen. Dat melden bronnen rondom de Noorse topclub. De 23-jarige veelzijdige speler ligt nog tot 2020 vast, maar de Alkmaarders zien goede mogelijkheden, onder meer omdat Midtsjö goed bevriend is met zijn oud-ploeggenoot en AZ-rechtsback Jonas Svensson. Naast Svensson kocht AZ eerder ook al Markus Henriksen van Rosenborg BK."



Eerst moeten er dus echter spelers vertrekken uit het AFAS Stadion. "Verder heeft een viertal spelers te horen gekregen dat er voor hen weinig perspectief meer is in Alkmaar. Het gaat om Ben Rienstra, Jop van der Linden, Muamer Tankovic en Iliass Bel Hassani. Eerder verkocht AZ al Derrick Luckassen (PSV) en Ridgeciano Haps (Feyenoord). Daartegenover staat de komst van Feyenoord-huurling Marko Vejinovic."