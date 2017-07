Oefenduel Willem II gestaakt door dubbele beenbreuk

Het oefenduel tussen Willem II en FC Eindhoven is eerder afgefloten. Bij een stand van 1-1 werd er eerder gestopt na een zware blessure voor doelman Guy Smit.



Wat er exact gebeurde en welke blessure de keeper heeft opgelopen is nog niet duidelijk. Het gaat vermoedelijk om een beenbreuk en werd besloten om direct te stoppen, inmiddels is Smit per ambulance naar het ziekenhuis.



Het duel stond op dat moment op een 1-1-tussenstand. FC Eindhoven stond op voorsprong, maar vlak voor het einde maakte Andreas Calcan gelijk.



UPDATE 23:40 Inmiddels is duidelijk hoe ernstig de blessure van Smit is. De keeper heeft een dubbele beenbreuk opgelopen. Dit gebeurde bij een botsing met Emre Bostanci. In het ziekenhuis is de 21-jarige direct geopereerd, hij zal het grootste deel van het seizoen gaan missen.





Guy Smit is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wij wensen hem enorm veel beterschap! #wilFCE — FC Eindhoven (@FCEindhoven) July 19, 2017