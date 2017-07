Ajax hoeft geen rekening te houden met gewilde Ivoriaan

De kans is aanwezig dat Ajax in de voorronde van de Champions League niet hoeft aan te treden tegen Jean-Michael Seri. De Ivoriaanse middenvelder van Nice is op weg naar een andere club.



Eurosport maakt namelijk melding van een aanstaande transfer. Twee Engelse topclubs zijn in de race om hem over te nemen. Tottenham Hotspur wordt bij naam genoemd, de andere Engelse club is vooralsnog onbekend. Er zou al een bod van vijftien miljoen zijn gedaan.



Eerder waren er al geluiden dat Arsenal interesse zou hebben. Seri wordt als één van de sterkhouders gezien van Nice. Zijn absentie tegen Ajax zou dan ook van doorslaggevend belang kunnen zijn.