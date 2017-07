Plannen liggen klaar: Afrika Cup naar China of Qatar

De CAS, de Afrikaanse evenknie van de UEFA, heeft grote plannen. Eerder werd al bekend dat het toernooi naar de zomer verplaatst kan worden en tevens uitgebreid van 16 naar 24 landen.



Dat waren nog redelijk logische voorstellen, maar nu wordt het al snel gekker. Er is namelijk een plan op tafel gelegd om in 2023 buiten het Afrikaanse continent te gaan spelen. Landen die de Afrika Cup dan zouden kunnen organiseren zijn China, Qatar en de Verenigde Staten.







BREAKING: Marketing C'ttee of @CAF_Online table idea of having AFCON 2023 outside Africa. Possible host: China, USA or...Qatar. pic.twitter.com/xESJWMEsIh