Van den Brom: "Geen perspectief meer om te spelen"

John van den Brom verwacht snel afscheid te nemen van Ben Rienstra, Iliass Bel Hassani, Muamer Tankovic en Jop van der Linden. Er kwamen snel geruchten de wereld in, maar Van den Brom laat nu weten dat het erg simpel is.



De trainer wil bij AZ gewoon doorselecteren. "We gaan richting het begin van de competitie en dan heeft het geen zin om met een hele grote groep te werken. Voor deze vier jongens is er weinig uitzicht op speeltijd, dat heb ik ze gisteren ook verteld. Daarom zijn ze niet mee en hebben vanavond een helft gespeeld bij Jong AZ. Ze kunnen dus uit gaan kijken of ze iets anders kunnen vinden."





