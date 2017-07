Afrikaanse landen in conclaaf: Afrika Cup naar de zomer?

Er lijkt een grote verschuiving aanstaande bij de Afrika Cup. Behalve een uitbreiding van het toernooi wordt er namelijk gesproken om het continentale event te verplaatsten naar de zomer.



De Afrika Cup is van veel clubs een doorn in het oog, want om de twee jaar vertrekken veel Afrikaanse spelers in januari en februari richting Afrika voor de Afrika Cup. De landen van de CAF zijn nu in gesprek om dit te gaan verplaatsten naar juni of juli.



Dat zou betekenen dat clubs hun spelers niet meer midden in het seizoen af te hoeven staan. De CAF wil met de verhuizing ook het toernooi gelijk uitbreiden. Nu wordt er gespeeld met zestien landen, dit zou dan worden opgeschroefd naar 24 deelnemende landen.