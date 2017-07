"Vertrekken bij Arsenal was beste voor mijn carrière"

Daniel Crowley moet de nieuwe 'grote' man worden bij Willem II. De middenvelder tekende in Tilburg en speelde zijn eerste minuten tegen FC Eindhoven. De fans waren na afloop enthousiast, al deed dat de Engelsman weinig.



"Het is lekker om weer een keer een wedstrijd te spelen en fitter te worden. Dat dat in Nederland is, was voor mij logisch. Ik heb vorig seizoen - ondanks de degradatie - een geweldig halfjaar bij Go Ahead Eagles gehad. De Eredivisie beviel me prima, een lekker voetballende competitie."



Hij vertrok dan ook bij Arsenal, zo legt hij uit aan Voetbal International. "Dit was gewoon het beste voor mijn carrière, punt. Ik moest ergens vast naartoe en daar mijn naam vestigen. Ik wil mezelf dit seizoen écht laten zien hier. Het verhaal van de trainer en technisch directeur sprak me aan, ze willen aanvallend spelen en veel druk zetten. Dat past wel bij me, vandaar dat ik een goed gevoel had bij Willem II. Ik ben klaar om me te settelen en er een mooi seizoen van te maken."