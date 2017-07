Klaassen geschokt: "Geen zin meer om te spelen"

Davy Klaassen is aangeslagen door de gebeurtenissen rondom Appie Nouri. Tijdens zijn verblijf in De Lutte met Everton sprak de voormalig aanvoerder van Ajax met Ajax Life.



"Ik zat thuis bij Maarten Stekelenburg te kijken, maar was al op het vliegveld toen ik op Twitter las dat Nouri in elkaar was gezakt. 'Hij ligt al een kwartier op de grond...', appte Maarten. Vlak voor het opstijgen, kwam het bericht dat Appie stabiel en buiten levensgevaar was. Dat is goed. Lekker, dacht ik."



"Ik zat in de stress en kon tijdens de vlucht nergens anders aan denken. Je kunt alleen niets doen. Ik landde en checkte meteen of er nieuws was. Een paar dagen later, kort voor een oefenwedstrijd, kwam het slechte nieuws. Vanaf toen... Ik had geen zin om te spelen en kon nergens anders aan denken. Echt niet normaal. Ik was helemaal niet blij na mijn eerste duel voor Everton. Totaal niet, ik was bedrukt. Het was echt moeilijk."



Op Geuzenveld kon hij door verplichtingen in Engeland niet aanwezig zijn. “Ik heb Appie's broer gesproken, wat moet je zeggen? Ik probeer te helpen door een bericht te sturen en te laten weten dat ik meeleef, maar je kunt niet zo veel. Ik vind het lastig, ja, dat ik er niet kan zijn. Ik ben dan weg, maar op dit soort momenten wil je erbij zijn. Ik wil veel meer doen dan ik kan. Het is echt zielig, ook voor de familie Nouri. Ik sprak wat mensen bij Ajax en die zeiden: dit wil je nooit meemaken, dit is het allerergste."