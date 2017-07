Tukkers kansloos gelaten door oranjegekleurd Everton

FC Twente heeft niet voor een verrassing kunnen zorgen tegen Everton. De twee ploegen stonden tegenover elkaar in een oefenduel, de Engelse formatie won met 3-0.



In De Lutte werkt Everton het tweede deel van de voorbereiding af, nadat eerder al in Tanzania werd getraind en gespeeld. In Nederland liet trainer Ronald Koeman ook Nederlandse spelers spelen. Maarten Stekelenburg keepte het hele duel, terwijl Davy Klaassen en Cuco Martina een halfuur speelden.



Dat was ook het geval voor Wayne Rooney, die daarmee warm mocht draaien. Scoren deed hij overigens niet. Kevin Mirallas opende de score, gevolgd door goals van Aaron Lennon en de jonge Kieran Dowell.