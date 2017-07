"Onmogelijk dat Ajax er tegen Nice al klaar voor is.."

Ajax speelt volgende week al tegen OGC Nice, in de kwalificatie voor de Champions League. De voorbereiding was echter dramatisch, door de situatie van Abdelhak Nouri.



Clubwatcher Mike Verweij weet dan ook wel zeker dat de Amsterdammers er tegen Nice nog helemaal niet klaar voor zijn. Toch zag hij tijdens het oefenduel tegen Olympique Lyon ook goede momenten deze week. "Dat is ook logisch, aangezien het bijna dezelfde basis was die ook in de Europa League-finale kwam. Maar er ging nog veel fout. Ajax heeft nog een week om dat recht te zetten", vertelt Verweij van De Telegraaf.



Op transfergebied wordt nog wel één en ander verwacht. "Linksback is prio en de spoeling is heel dun. Vorig jaar was de kracht van Ajax juist dat het een brede selectie was. Als er één wegviel, kon de ander moeiteloos inhaken. Er moet nog veel gebeuren. Een linksback, misschien een rechtsback, mogelijk een middenvelder en een buitenspeler als de mogelijkheid er is", aldus de journalist tot slot.