OFFICIEEL: Voormalig speler PSV en Willem II naar Engeland

Funso King Ojo gaat zijn aflopende contract bij Willem II niet verlengen. Dat heeft de Belgische middenvelder de clubleiding laten weten. Dat meldt de Eredivisionist woensdagavond via de officiële kanalen.



De 25-jarige voetballer kwam in de zomer van 2015 van FC Dordrecht naar Willem II en is sindsdien een vaste waarde op het middenveld van de Tricolores. In twee seizoenen speelde hij tot op heden 59 wedstrijden.



Eerder stond Ojo ook nog onder contract bij PSV, VVV Venlo, Beerschot AC en Royal Antwerp. Het is nog niet bekend bij welke club de Belg zijn loopbaan zal gaan vervolgen.



Update 20:51 uur

Nadat hij besloot niet langer door te gaan bij Willem II ontstond er veel Eredivisie-interesse in Funso Ojo. Maar de Belg heeft gekozen voor een contract op Glanford Park bij Scunthorpe United, uitkomend in de League One. "Een droom die uitkomt om in Engeland te spelen", vertelt Ojo (25) op de clubwebsite.



In 2008 debuteerde Ojo nog bij PSV, waar hij bekend stond als een groot talent. Hij brak er echter niet door en speelde later nog voor onder meer FC Dordrecht, VVV, Antwerp en Willem II.





✍️ Iron announce Funso Ojo signing - https://t.co/qgqyknxUVB pic.twitter.com/y8Ivj0XjyW — Scunthorpe United FC (@SUFCOfficial) 18 juli 2017