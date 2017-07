OFFICIEEL: Barazite gepresenteerd bij nieuwe club

Aanvaller Nacer Barazite toonde zich in de voorbije seizoenen een belangrijke speler voor FC Utrecht in de Galgenwaard, maar na de zomer zien we hem niet meer terug in de Domstad van Nederland. De schaduwspits beschikte over een aflopend contract bij de ploeg van coach Erik ten Hag en kiest nu voor een transfer naar Turkije.



Voetbal International schrijft op dinsdag: "Nacer Barazite gaat een contract ondertekenen bij Evkur Yeni Malatyaspor. De 27-jarige Nederlander was transfervrij na zijn vertrek bij FC Utrecht, waar hij een contractaanbieding naast zich neerlegde. De aanvallende middenvelder annex schaduwspits speelde drie jaar in de Domstad en was daar ook belangrijk. Barazite scoorde voor FC Utrecht twintig keer in 92 wedstrijden. De subtopper uit de Eredivisie nam hem in 2014 over van AS Monaco. De voormalig jeugdinternational stond eerder onder contract bij onder andere Arsenal."



Het blad gaat verder: "Evkur Yeni Malatyaspor is nieuw in de Turkse Süper Lig. De nieuwe club van Barazite promoveerde vorig seizoen als nummer twee op het tweede niveau."



Update 20:40 uur

Nacer Barazite is inmiddels gepresenteerd bij zijn nieuwe werkgever, Malatyaspor. De Turkse club maakt verder (nog) geen details bekend.





Hoşgeldin Nacer Barezite !



Nacer Barezite ile anlaşma sağlanmıştır.

Camiamıza Hayırlı Olsun. pic.twitter.com/o9HChCU0te — Yeni Malatyaspor (@InfoMalatyaSpor) 19 juli 2017